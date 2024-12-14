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Русская весна

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ВВС Израиля продолжают массово уничтожать военные объекты в Сирии (ФОТО)

ВВС Израиля продолжают массово уничтожать военные объекты в Сирии (ФОТО)

ВВС Израиля продолжают массово уничтожать все военные объекты Сирии. Ночью атакованы авиабаза Думейр, 16-й полк в районе Аль-Отайба, штаб 4-й дивизии, РЛС в Эр-Рахибе, Джебель-Касьюне и Кудсайе в провинции Дамаск, заводы оборонной промышленности в Алеппо, в г.

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