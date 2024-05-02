Смольный выделит более 8 млн рублей НКО на социальную рекламу

Максимальная сумма субсидии не может превышать 2,7 млн рублей Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление городского правительства «О порядке предоставления в 2024 году социально ориентированным некоммерческим организациям субсидий в виде грантов Санкт-Петербурга в целях возмещения затрат на производство и размещение социальной рекламы».