Петербуржцам не нужно платить за отопление в сентябре

Плата начнется с октября Вице-губернатор Северной столицы Сергей Кропачев во время прямой линии городского правительства заявил, что за периодическое протапливание в сентябре горожанам платить не придется, пишет «Бриф24».
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