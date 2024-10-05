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Петербургский дневник

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Петербуржцам не нужно платить за отопление в сентябре

Петербуржцам не нужно платить за отопление в сентябре

Плата начнется с октября Вице-губернатор Северной столицы Сергей Кропачев во время прямой линии городского правительства заявил, что за периодическое протапливание в сентябре горожанам платить не придется, пишет «Бриф24».

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