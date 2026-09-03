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Аргументы и Факты

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Диетолог объяснил, почему завтракать овсянкой лучше, чем яичницей

Диетолог объяснил, почему завтракать овсянкой лучше, чем яичницей

Не каждый привычный завтрак одинаково хорошо подходит для начала дня. Эксперты по питанию сравнили несколько популярных вариантов и рассказали, какие блюда помогают дольше сохранять сытость и обеспечивают организм необходимыми питательными веществами.

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