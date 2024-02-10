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В Петербурге автомобиль сбил школьницу, перебегавшую дорогу на красный свет

В Петербурге автомобиль сбил школьницу, перебегавшую дорогу на красный свет

В Петербурге 16-летняя девушка попала под колеса машины, пытаясь перебежать дорогу. ДТП произошло днем в минувшую пятницу, 9 февраля, у дома № 74 на проспекте Космонавтов, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу.

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