В Петербурге автомобиль сбил школьницу, перебегавшую дорогу на красный свет

В Петербурге 16-летняя девушка попала под колеса машины, пытаясь перебежать дорогу. ДТП произошло днем в минувшую пятницу, 9 февраля, у дома № 74 на проспекте Космонавтов, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу.