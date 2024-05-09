Провокаторы с флагами Украины попытались сорвать акцию «Бессмертный полк» в Вене

В Вене 9 мая провокаторы с украинскими флагами попытались помешать участникам акции «Бессмертный полк», которые пришли почтить память советских воинов по случаю 79-летия Победы, однако в ситуацию вмешалась полиция и оттеснила их.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии