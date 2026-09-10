Бесплатный провоз велосипедов в поездах Москвы на выходные

Провоз велосипедов в поездах на территории Москвы и Подмосковья станет бесплатным на все выходные. Как сообщили в Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК), соответствующее решение вступит в силу в пятницу в 21:00 и будет действовать до 06:00 понедельника.