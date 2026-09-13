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Минобороны Румынии заявило, что на территории страны упал беспилотник 

Минобороны Румынии заявило, что на территории страны упал беспилотник 

Беспилотник, нарушивший воздушное пространство Молдавии, пересек границу Румынии и упал в уезде Сучава.

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