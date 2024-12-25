Русская весна
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Русская весна

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В США оценили идею контроля над Канадой и Гренландией

В США оценили идею контроля над Канадой и Гренландией

Установление американского контроля над Канадой и Гренландией было бы полезно США, дало бы доступ к ресурсам и контроль над морскими путями в арктическом регионе, высказал мнение американский журналист Джексон Хинкл.

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