В США оценили идею контроля над Канадой и Гренландией

Установление американского контроля над Канадой и Гренландией было бы полезно США, дало бы доступ к ресурсам и контроль над морскими путями в арктическом регионе, высказал мнение американский журналист Джексон Хинкл.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии