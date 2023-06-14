Посол ЮАР пояснил детали африканской мирной инициативы

Президенты семи африканских государств приедут в Киев и Санкт-Петербург для того, чтобы выслушать точки зрения лидеров России и Украины, а не навязывать собственный план мирного урегулирования, заявил «Известиям» посол ЮАР в РФ Мзувукиле Макетука.