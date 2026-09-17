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Алаев — о резерве мест для России в еврокубках: «Уже столько положительных сигналов мы пытались рассмотреть…»

Алаев — о резерве мест для России в еврокубках: «Уже столько положительных сигналов мы пытались рассмотреть…»

Президент российской Премьер-лиги Александр Алаев прокомментировал новость о резерве мест для российских команд в еврокубках на сезон-2027/28.

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