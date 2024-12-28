Новый год все ближе. В Петербурге началось предпраздничное цветение растений. «У нас во дворе на Богатырском зацвела примула и виола», - пишет читательница Мойки78.
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Новый год все ближе. В Петербурге началось предпраздничное цветение растений. «У нас во дворе на Богатырском зацвела примула и виола», - пишет читательница Мойки78.