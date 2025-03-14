Хельмут Марко: Отставание Ферстаппена от Норриса непоказательно

Хельмут Марко: Отставание Ферстаппена от Норриса непоказательноRed Bull Content PoolСоветник Red Bull Racing по автоспорту Хельмут Марко дал положительную оценку команде, несмотря на то, что первая тренировка Гран При Австралии прошла тяжело.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии