Избирательная комиссия ЛНР возобновила электроснабжение участков

В Луганской Народной Республике восстановили стабильное электроснабжение на 14 избирательных участках.
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