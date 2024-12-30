Египетская… «скамья» Вид на мастабу ШепсескафаЕго приближенные составили против него заговор за убийство сына священника Иодая и убили его в постели.
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Египетская… «скамья» Вид на мастабу ШепсескафаЕго приближенные составили против него заговор за убийство сына священника Иодая и убили его в постели.
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