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Прямой вызов для НАТО: Запад встревожен появлением российской военной базы «в двух шагах» от Италии

Прямой вызов для НАТО: Запад встревожен появлением российской военной базы «в двух шагах» от Италии

РФ в настоящее время осуществляет переброску своих сил из Сирии в Ливию. Об этом заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто.

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Александр Ширай
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