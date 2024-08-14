Показан обновленный седан MG 5[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Бывшая британская марка MG, которая сейчас принадлежит китайскому концерну SAIC, представила обновленную версию своего относительно компактного седана MG 5.
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