Подрядчикам АО "ТСК" грозят миллионные штрафы

Московское областное управление Федеральной антимонопольной службы возбудило дела об административном правонарушении в отношении трёх подрядчиков АО "Тамбовская сетевая компания" - ООО "Экотехсервис", ООО "РЭК" и ООО "Агроресурс".
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