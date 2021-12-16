Полицейские в подмосковной Балашихе задержали мужчину и женщину, подозреваемых в сбыте кокаина

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Балашихинское» на подземной парковке задержали 30-летнего мужчину и его 31-летнюю сожительницу, подозреваемых в сбыте наркотиков.
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