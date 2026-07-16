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Пять имён в истории города: Краснодар присвоил звание Почётных граждан выдающимся землякам

Пять имён в истории города: Краснодар присвоил звание Почётных граждан выдающимся землякам

Пять известных краснодарцев получили звание «Почётный гражданин города Краснодара» Городская Дума Краснодара приняла решение присвоить звание «Почётный гражданин города Краснодара» пяти жителям краевой столицы.

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