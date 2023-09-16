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У Рассказова 2 гола и 3 ассиста в 8 матчах этого сезона РПЛ за «Крылья». В «Спартаке» было 2+2 за 58 игр чемпионата

У Рассказова 2 гола и 3 ассиста в 8 матчах этого сезона РПЛ за «Крылья». В «Спартаке» было 2+2 за 58 игр чемпионата

Сегодня правый защитник «Крыльев Советов» открыл счет в матче 8-го тура Мир РПЛ против ЦСКА (1:0, первый тайм), на 2-й минуте переправив мяч в сетку ворот Игоря Акинфеева на добивании.

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