В Москву прибыла первая партия пострадавших после взрыва моста под Брянском

Медики и психологи готовы незамедлительно оказывать всю необходимую пострадавшим помощь Первая партия прибывших в Москву после ЧП с поездом в Брянской области встречена, медики готовы оказывать помощь пострадавшим.
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