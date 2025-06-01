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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Москву прибыла первая партия пострадавших после взрыва моста под Брянском

В Москву прибыла первая партия пострадавших после взрыва моста под Брянском

Медики и психологи готовы незамедлительно оказывать всю необходимую пострадавшим помощь Первая партия прибывших в Москву после ЧП с поездом в Брянской области встречена, медики готовы оказывать помощь пострадавшим.

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