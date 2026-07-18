FCC Head Carr Moves To Reshape TV Ownership Rules, Save Local Broadcasting From Being 'Mouthpieces' The Federal Communications Commission is preparing to scrap longstanding national limits on television station ownership - a regulatory overhaul that Chairman Brendan Carr says will give local outlets critical breathing room to compete and invest in community journalism - instead of being 'Hollywood mouthpieces.
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