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Zero Hedge

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FCC Head Carr Moves To Reshape TV Ownership Rules, Save Local Broadcasting From Being 'Mouthpieces'

FCC Head Carr Moves To Reshape TV Ownership Rules, Save Local Broadcasting From Being 'Mouthpieces'

FCC Head Carr Moves To Reshape TV Ownership Rules, Save Local Broadcasting From Being 'Mouthpieces' The Federal Communications Commission is preparing to scrap longstanding national limits on television station ownership - a regulatory overhaul that Chairman Brendan Carr says will give local outlets critical breathing room to compete and invest in community journalism - instead of being 'Hollywood mouthpieces.

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