Хроника происшествий в Бобруйском районе.

Сына - бутылкой по голове´Умышленное причинение легкого телесного повреждения´ - так квалифицируется статья УК РБ, в соответствии с которой прокуратура района возбудила уголовное дело в отношении неработающей жительницы д.
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