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"Дешевые марионетки": французский политик назвал виновных в срыве стамбульского мира

"Дешевые марионетки": французский политик назвал виновных в срыве стамбульского мира

Лидер правой партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян раскритиковал заявление Владимира Зеленского о готовности Киева к трехсторонней встрече с Россией и США, напомнив, что мирное соглашение можно было подписать еще весной 2022 года .

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