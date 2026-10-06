"Дешевые марионетки": французский политик назвал виновных в срыве стамбульского мира

Лидер правой партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян раскритиковал заявление Владимира Зеленского о готовности Киева к трехсторонней встрече с Россией и США, напомнив, что мирное соглашение можно было подписать еще весной 2022 года .