Лидер правой партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян раскритиковал заявление Владимира Зеленского о готовности Киева к трехсторонней встрече с Россией и США, напомнив, что мирное соглашение можно было подписать еще весной 2022 года .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Это конец эпохи ...
- Кубанская пенсион...
- IV Зеленский потребо...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым