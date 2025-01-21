Проект «Герои Приангарья» запустят в феврале

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел встречу с ректором Президентской академии Алексеем Комиссаровым для обсуждения регионального проекта «Герои Приангарья», аналога федеральной программы «Время героев», сообщили в областном правительстве.
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