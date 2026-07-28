Российские бойцы создали радиосеть для уничтожения дронов ВСУ

Бойцы мобильной огневой группы (МОГ) 1-й танковой армии группировки Запад Вооруженных сил (ВС) России в приграничных районах Луганской Народной Республики (ЛНР) создали радиосеть для уничтожения дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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