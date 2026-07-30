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Аргументы и Факты

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Адвокат Аграновский сказал, что грозит пользователям Telegram

Адвокат Аграновский сказал, что грозит пользователям Telegram

Внесение Росфинмониторингом основателя Telegram Павла Дурова* в перечень террористов и экстремистов, не делает сам мессенджер запрещённым, однако создаёт серьёзные риски для тех пользователей, кто совершает внутри него платежи.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
А прикрыть его в России что, никак нельзя?
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1 м.