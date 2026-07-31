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Аргументы недели

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Обвиняемый решил выстроить защиту по совету искусственного интеллекта

Обвиняемый решил выстроить защиту по совету искусственного интеллекта

Бывший футбольный судья Андрей Фисенко, обвиняемый в получении 2 млн рублей за влияние на результат матча Первой лиги между владикавказской «Аланией» и подмосковными «Химками», изменил свои показания, последовав инструкциям искусственного интеллекта.

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