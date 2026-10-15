Соединенные Штаты могут использовать самую мощную неатомную бомбу из своего арсенала, «мать всех бомб», в случае возобновления ударов по Ирану.
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