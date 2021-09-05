Песков: вопрос принадлежности Крыма не может быть темой переговоров Путина и Зеленского

© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкЧитать ria.ru в Вопрос принадлежности Крыма не может обсуждаться на встрече президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь президента российского лидера Дмитрий Песков.