Виралайф

46 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Овчинников
    Чубайсу нельзя доверять финансы - разворует. Лучше отправить его на отдых в солнечный Магадан лет на 19-20.Чубайсу поручили ...
  • Nikolai Baranixin
    Невероятно! Вша ставит условия медведю. А "медведь" слушает, вместо того, чтобы лапой, когтистой лапой, раздавить вошь!В Грузии назвали ...
  • Сергей Шендо
    тогда уж - усрусь.«Укрусь»: Захаров...

Песков: вопрос принадлежности Крыма не может быть темой переговоров Путина и Зеленского

Песков: вопрос принадлежности Крыма не может быть темой переговоров Путина и Зеленского

© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкЧитать ria.ru в Вопрос принадлежности Крыма не может обсуждаться на встрече президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь президента российского лидера Дмитрий Песков.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх