Данило Николич: «С самого начала верили, что можем выиграть у «Зенита»

Форвард «Автодора» Данило Николич заявил, что победа в над действующим чемпионом Единой лиги ВТБ «Зенитом» (91:79) не стала для него неожиданностью.

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