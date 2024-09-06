Кони на переправе: Зеленский разогнал кабинет министров

Юрий Ильинов

Подорвавшийся на мине Т-80, оставшись без экипажа, поехал в атаку на врага В ходе боевых действий случается всякое, однако, порой происходит такое, во что трудно поверить. Так, на телеграм-канале "Кирилл Федоров / Война История Оружие" размещено видео одного из боев, которое сопровождается текстом, комментирующим происходящее в ролике. Российский танк (судя по характерным деталям, это машина семейства Т-80) в ходе выполнения боевой задачи подорвался на противоднищевой мине, после взрыва серьезное ранение получил механик-водитель, но гусеничные ленты остались целыми. Экипаж сумел быстро покинуть боевое и отделение управления и стал ждать эвакуацию, которая несколько позже была произведена. https://vk.com/video-87468860_456239499 Как известно, на "восьмидесятые" устанавливаются газовые турбины, которые не имеют склонности к тому, чтобы заглохнуть. Поэтому через некоторое время поврежденный танк "ожил" и уже без экипажа продолжил "выполнять боевое задание". Интересно, что это произошло именно в тот момент, когда бойцы успели спрятаться в укрытии. Т-80 пошел в атаку на позиции необандеровцев. Происходящее фиксировал наш разведывательный дрон. Он засек огневые точки врагов, когда оттуда начался обстрел. Один из разрывов произошел в непосредственной близости от танка, но он ни на чего повлиял. Самостоятельное движение прекратилось лишь тогда, когда до опорника ВСУ оставалось несколько десятков метров. Боевики формирований киевского режима попытались ударить из РПГ, но позорно промазали. В это время там, где засел противник стали происходить взрывы – к делу подключилась еще одна "коробочка" – по всей видимости, российский Т-72, за котором шел гусеничный бронетранспорт с бойцами, пошедшими на штурм. Просматривая видео, на память приходит художественный фильм на "Войне, как на войне". Хочется верить, что и об этом случае когда-нибудь снимут захватывающее и честное кино.