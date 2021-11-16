Кайл Кузма отреагировал на шутку кливлендского телеканала

Телеканал Channel 5 (Кливленд), транслируя интервью Кайла Кузмы, подписал форварда «Вашингтона» в титре, как «игрока, который выиграл титул НБА благодаря Леброну Джеймсу».

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