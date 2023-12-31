Кейк попсы эскимо – это забавный вариант традиционного пирожного. Пирожные, изготовленные в форме для мороженого, представляют собой легкую в приготовлении версию популярного десерта с шоколадной оболочкой, окружающей смесь торта и глазури.
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