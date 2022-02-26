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Евгений Сатановский. «Болтливый дурак»: британскому министру в России напомнили подробности Крымской войны

Евгений Сатановский. «Болтливый дурак»: британскому министру в России напомнили подробности Крымской войны

Политолог Евгений Сатановский в своем авторском Telegram-канале «Армагеддоныч» прокомментировал заявление британского министра обороны о готовности Лондона «пнуть» Россию, как «Шотландский гвардейский полк пнул царя Николая I в 1853 году в Крыму».

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