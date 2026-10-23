Фёдор Бондарчук, которого сейчас подозревают в романе с актрисой Викторией Исаковой, Милош Бикович, Константин Эрнст и Полина Диброва с сыном посетили премьеру фильма "Рождения империи" режиссёра Андрея Кравчука.