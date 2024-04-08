Градоначальник потребовал сделать безопасный наземный переход на Колхозной площади

Он станет временным на период ремонта подземного перехода в этой части Смоленска Мэр Смоленска Александр Новиков потребовал организовать безопасный проход пешеходов на улице Беляева на время ремонта подземного перехода.
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