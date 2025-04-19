19 апреля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Отмечаемый на международном уровне праздник первых весенних цветов, сразу несколько профессиональных торжеств в России, день рождения одного из представителей отечественного автопрома - 19 апреля 2025 года весьма насыщен разнообразными событиями.