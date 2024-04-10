Минкульт Белоруссии приравнял демонстрацию нетрадиционных отношений к порнографии

В Белоруссии приравняли демонстрацию нетрадиционных половых отношений к порнографии. Об этом говорится в постановлении министерства культуры республики, опубликованном на национальном правовом интернет-портале.
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