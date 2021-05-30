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Ультиматум для Зеленского: зачем США нужна Украина?

Ультиматум для Зеленского: зачем США нужна Украина?

Программа «Друзья майора Селиванова» на Луганском телевидении рассказывает жителям ЛНР и подконтрольных киевской хунте территорий о подлинной подоплеке визитов на Украину американских должностных лиц, в том числе госсекретаря США Энтони Блинкена.

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