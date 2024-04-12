Сергей Потёмкин: «Я не вижу, что правительство Орловской области думает о будущем»

Заместитель председателя облсовета, председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Сергей Потёмкин предложил чиновникам регионального правительства мотивировать семьи с одним ребёнком родить второго.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии