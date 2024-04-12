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Сергей Потёмкин: «Я не вижу, что правительство Орловской области думает о будущем»

Сергей Потёмкин: «Я не вижу, что правительство Орловской области думает о будущем»

Заместитель председателя облсовета, председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Сергей Потёмкин предложил чиновникам регионального правительства мотивировать семьи с одним ребёнком родить второго.

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