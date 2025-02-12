Украина заплатит миллиарды за российское оборудование

В Верховной Раде приняли закон, позволяющий украинскому «Энергоатому» купить у Болгарии два реактора с российским оборудованием для завершения строительства Хмельницкой АЭС, сообщил депутат Ярослав Железняк (партия «Голос»).
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