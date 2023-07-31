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8-я победа Ферстаппена подряд, кубок «Ред Булл» снова разбили, «Альпин» уволила руководителей и ждет Бинотто и другие события Гран-при Бельгии

Sports.ru представляет дайджест 12-го этапа «Формулы-1» сезона-2023 – Гран-при Бельгии, а также событий в других гоночных сериях за прошедшую неделю.

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