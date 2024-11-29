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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Артета о спаде «Сити»: «Для них это странно, потому что за 9 лет такого не было. Испытываю сочувствие ко всем коллегам – отрасль безжалостна, о нас судят только по результатам»

О том, что он думает о спаде «Манчестер Сити» «Я обращаю внимание на то, что они делали это в течение девяти лет.

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