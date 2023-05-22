Социолог Максим Шугалей представит книгу о ЧВК «Вагнер» и Донбассе в медиацентре «Патриот»

Президент Фонда защиты национальных ценностей, российский политик, социолог, политический консультант Максим Шугалей представит в медиацентре «Патриот» свою новую книгу «Рассказы о войне».
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