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Социолог Максим Шугалей представит книгу о ЧВК «Вагнер» и Донбассе в медиацентре «Патриот»

Социолог Максим Шугалей представит книгу о ЧВК «Вагнер» и Донбассе в медиацентре «Патриот»

Президент Фонда защиты национальных ценностей, российский политик, социолог, политический консультант Максим Шугалей представит в медиацентре «Патриот» свою новую книгу «Рассказы о войне».

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