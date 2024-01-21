Родные израильских заложников бастуют у дома Нетаньяху, требуя сделки с ХАМАС

Родственники израильских заложников, находящихся в секторе Газа, установили палатки перед домом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме, требуя немедленных действий по освобождению пленных.
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