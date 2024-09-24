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Царьград

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С 2025 года минимальный размер оплаты труда вырастет до 22 440 рублей

С 2025 года минимальный размер оплаты труда вырастет до 22 440 рублей

С начала следующего года МРОТ будет увеличен более чем на 16,5%.Минимальный размер оплаты труда со следующего года будет увеличен более чем на 16,5% и составит 22 440 рублей.

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