Дети, вы готовы? Цирковые и музыкальные шоу и много-много спектаклей!

В нашей традиционной подборке найдется ответ на вопрос: куда пойти с ребенком в октябре в Москве Спектакль «Алиса в стране подводных чудес» предоставлено Пресс-службойТеатр «Ламантин» вновь открыл свои двери для самых маленьких гостей и с 14 сентября на сцену вернулся интерактивный спектакль «Алиса в стране подводных чудес».
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