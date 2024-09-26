Дети, вы готовы? Цирковые и музыкальные шоу и много-много спектаклей!

В нашей традиционной подборке найдется ответ на вопрос: куда пойти с ребенком в октябре в Москве Спектакль «Алиса в стране подводных чудес» предоставлено Пресс-службойТеатр «Ламантин» вновь открыл свои двери для самых маленьких гостей и с 14 сентября на сцену вернулся интерактивный спектакль «Алиса в стране подводных чудес».