Шольц заявил об окончании эпохи ископаемого топлива

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что эпоха ископаемого топлива подходит к концу. В своей речи на церемонии открытия Ганноверской ярмарки он отметил, что это будет значительным изменением для многих промышленных секторов.
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